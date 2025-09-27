今回はちょっとタイムスリップして国民学校2年生の頃の回想記でも書いてみようと思います。終戦の1年前のことです。まだ小学校が国民学校と呼ばれていた頃です。そろそろ戦争も激しさを増し本土空襲が始まっており、他校から疎開の生徒が転校して来ました。この頃のクラスの集合写真を見ると先生ひとりが肥っていて生徒は皆んな痩せています。食糧難の時代で、まともにお米など手に入らず、さつま芋の蔓を茹でたものが主食の時