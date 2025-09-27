欧米人の観客からの大きな拍手喝采ドジャーズの大谷翔平選手が、大リーグ史上６人目となる２年連続50号ホームランを打つ前日の9月15日。ミラノ・スカラ座では、その晩の公演でヒロインを務めた日本人オペラ歌手（メッゾ・ソプラノ）の脇園彩が、客席から大きな拍手喝采を浴びていた。満員の客席には、筆者を含めて日本人もいるにはいたが、大半はイタリア人をはじめとする欧米人だった。【写真】志望者は年々減る中…欧米で活躍