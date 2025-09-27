◆米大リーグマリナーズ―ドジャース（２６日、米ワシントン州シアトル＝Ｔモバイルパーク）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２６日（日本時間２７日）、敵地・マリナーズ戦に「１番・指名打者」でスタメン出場し、プレーボール直後の１回表先頭の１打席目は空振り三振に倒れた。前日２５日（同２６日）に敵地・ダイヤモンドバックス戦で地区優勝を決めたドジャース。試合後にはシャンパンファイトも行われ、ナインは美酒