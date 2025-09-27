ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（５３）が２６日（日本時間２７日）敵地・マリナーズ戦前に取材に応じ、ブロック・スチュワート投手（３３）が右肩手術を受けることを発表した。ロバーツ監督は「手術を受ける予定だと思う。肩の修復手術だが正確には分からない」と説明。８月９日（同１０日）の本拠地・ブルージェイズ戦を最後に右肩を痛めて負傷者リスト（ＩＬ）に入って離脱した。その後マイナーでリハビリ登板して復帰を