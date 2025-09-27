◆米大リーグマリナーズ―ドジャース（２６日、米ワシントン州シアトル＝Ｔモバイルパーク）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２６日（日本時間２７日）、敵地・マリナーズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。初回先頭の第１打席は空振り三振に倒れ、２試合連発で自己最多を更新する５５号はお預けとなった。マリナーズでは両リーグ最多となる６０本塁打をマークしているＣ・ローリー捕手（２８）が「２番・捕手」で先発出場。