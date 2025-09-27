楽天前監督の今江敏晃氏（42）が27日までに自身のインスタグラムを更新。「PL会」のゴルフ満喫ショットを披露した。「PL会」と書き出すと、ゴルフカートに集まるPL学園出身で西武前監督の松井稼頭央氏、元楽天監督の平石洋介氏と自身、元ヤクルトの宮本慎也氏の4ショットをアップ。「最近、PL学園の先輩方とご一緒させて頂く機会が多く改めてPL学園の偉大さを感じる今日この頃。カメラを向けられた時、しっかりNICEショッ