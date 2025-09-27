妻を見下したり不倫をしたりと、好き放題やっていた男性には天罰がくだるのが世の定め。そうなってから家族や友達に泣きついても、見放されてしまうのがオチです。今回は、モラハラと不倫で仕事もお金も失った男性の話をご紹介いたします。母に勘当された「妻に対するモラハラと不倫がきっかけで、離婚を告げられました。元々、夫婦仲は冷め切っていたしさっさと離婚してやるつもりでいたら、なんと妻から慰謝料を請求されてしまい