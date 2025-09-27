イランの核開発をめぐり、国連の安全保障理事会は26日、制裁の再発動を延期する決議案を否決しました。これにより、日本時間28日にイランへの制裁が復活する見通しです。8月、イギリス、フランス、ドイツの3か国はイランが核合意に違反しているとして2015年に解除した制裁再発動の手続きを開始しました。こうした中、国連安全保障理事会は26日、イラン核問題を巡る対イラン国連制裁の再発動を阻止するため中国とロシアが提案した決