ドアのパターンが左右で違うなどかなり遊んだデザインが施された2台のミニ（筆者撮影）【写真】2大「お洒落ブランド」のコラボレーションで作られた2台のMINIBMW傘下のブランド「ミニ」が、2025年9月初頭にユニークなモデルを2台同時に発表した。注目点は、3者のコラボレーションで実現したこと。ここに自動車ビジネスにおける興味深い点がある。この「3者」について追々説明しよう。2台のミニとは、ラリークロスのイメージの「The