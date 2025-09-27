2025年9月27日放送の「ぶらり途中下車の旅」は京浜東北線の旅。旅人は、田山涼成。京浜東北線京浜東北線は埼玉県の大宮駅から、神奈川県の横浜駅までの全長59.1kmを36駅で結びます。埼玉・東京・神奈川の一都二県を走る便利な通勤電車として首都圏在住の人にはお馴染みの路線です。今週の旅人：田山涼成1951年8月9日生まれ。愛知県名古屋市出身。俳優として舞台・テレビドラマ・映画と精力的に活躍。演技の幅が広く、持ち前の温厚