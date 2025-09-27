39歳になったばかりの日本代表のDF長友佑都（FC東京）が「伝説を残す」と新たな目標を掲げた。来年6月にアメリカ、カナダ、メキシコで共催される次回ワールドカップで、日本人選手で初めて5大会連続出場を果たすだけでなく、レギュラーを射止めて優勝に貢献する。不要論を含めた批判を受けながらも一途に前へと進む生き様を支えてきた3つの要素、逆境を好む思考回路、あえてプレッシャーを背負うマインド、そして波瀾万丈に富むキ