Image:ライトビーン合同会社 こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。スーパーのカートに袋がぶら下がらずイライラ。ベビーカーに荷物を掛けたらバランスが崩れてヒヤリ。キャンプでランタンやカトラリーが散らかって困る。……日常に潜む、ちょっとした“あるある”。これを一発解決してくれるのが、S字型にもリング型にも変形する「オムニフック」