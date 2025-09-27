◇プロ野球イースタン・リーグ巨人ーロッテ（27日、ジャイアンツタウンスタジアム）この日、プロ野球人生最後のマウンドにあがる巨人の近藤大亮投手。今年3月13日のオープン戦で右肩に大けがをしました。医師の診断は「右肩けん板の断裂」で、手術をすれば全治2年。しなければ全治は見込めないというものでした。手術をせずにこのケガから復帰した投手はいない、と聞かされた近藤投手は「じゃあ、前例を作ったらいいじゃん。オレ