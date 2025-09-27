平身低頭の礼儀正しいヤツだったのに……麻薬取締法違反罪で起訴された俳優の清水尋也被告（26）が９月24日、勾留先の警視庁東京湾岸署から保釈された。保釈金は200万円。署から出てきた清水被告は、「多くの方々にご心配とご迷惑をおかけしてしまったこと、深くおわび申し上げます」と頭を下げた。拘置所生活でいくぶん痩せたようにも見えた。今後は兄で俳優の清水尚弥（30）を中心に、更生をサポートしていく。清水被告は７月ご