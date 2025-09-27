’21年に初めて単独主演舞台を踏んでから、演劇シーンで存在感を増し続けているAぇ! groupの正門良規（28）。今回、恋愛喜劇の名作『十二夜』で、念願のシェイクスピア作品に初挑戦する。「演劇をやるからには、やっぱり一度は触れておきたいですよね。とくにみっちー（道枝駿佑）の『Romeo and Juliet-ロミオとジュリエット-』を観劇したときは、いつか自分も詩的で美しいセリフを言ってみたいなと思いました。昨年前衛的な作品を