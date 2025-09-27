円谷プロダクション制作の特撮テレビドラマ「ウルトラマン」が1966年の放送開始から今年で60年目となる。科学特捜隊(以下・科特隊)のフジ・アキコ隊員を演じ、９月に発売された著書「ヒロインの追憶 ウルトラの絆」（立東舎）で数々のエピソードを綴った女優の桜井浩子に、盟友たちと過ごした日々を聞いた。(文中敬称略) 【写真】すごすぎる！1966年7月に開催された「ウルトラマン前夜祭」 科特隊のメンバーは５