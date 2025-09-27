プロの歌手のなかでも、ひときわ目立つ歌唱力を持つアーティストたちが存在する。それが女性アーティストであれば「歌姫」と呼ばれ、その存在が時代を彩ることも。歌姫の歌を聞いて励まされたり、心を打たれたりしたという人も少なくないのでは？そこで本誌はWEBアンケートツール「Freeasy」にて、20〜60代の男女500人を対象に「生歌がうまいと思う女性アーティスト」についてアンケート調査を実施した。第3位にランクインしたのは