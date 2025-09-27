およそ80島の有人島があり、多くの韓国人が「奴隷島」と畏怖する新安諸島。第1回では映画化もされた"島奴隷"の存在が白日にさらされた2014年の出来事について解説しているが、この問題はいまなお未解決だという。【写真】“奴隷島”の各地にある「特定失踪児童」のポスター、酒を飲みながら「嘘の報道だ！」と憤っていた現地住民ほかなかば都市伝説化している強制労働の実態を探るため、筆者は新衣（シニ）島へと足を運んだ。