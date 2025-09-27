警察によりますと27日午前5時45分頃、長野市戸隠豊岡の畑で農業の78歳女性が作業をしていたところクマに襲われました。女性は顔の右ほほをひっかかれるなど軽いけがをしました。午前6時前に近くの住民から消防に「畑で女性が襲われて顔にけがをしている」と通報があり、女性は駆け付けた救急隊員に「トマトのハウスから親子のクマが出てきた」と話しているということです。女性を襲ったのは成獣の親グマとみられています。警察や市