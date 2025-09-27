◆米大リーグレッドソックス４ｘ―３タイガース（２６日、米マサチューセッツ州ボストン＝フェンウェイパーク）レッドソックスが２６日（日本時間２７日）、本拠のタイガース戦、９回にラファエラの右翼への三塁打でサヨナラ勝ちし４年ぶりのポストシーズン進出を決めた。「４番・ＤＨ」に入った吉田正尚外野手が３安打１打点で逆転勝ちに大きく貢献した。先発ハリソンが４回途中３失点で早々にＫＯ。だがその裏に先頭のブレ