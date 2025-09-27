まだ新シーズンが開幕して間もないというのに、もう2度目の役満が飛び出した。「大和証券Mリーグ2025-26」、9月26日の第1試合で渋谷ABEMAS・白鳥翔（連盟）が、東4局に役満・四暗刻を成就。今シーズンでは開幕日にU-NEXT Pirates・仲林圭（協会）が同じく四暗刻をアガっていたが、これに続くハイペースの快挙達成に放送席やファンが騒然となった。【映像】白鳥翔が決めた！役満・四暗刻の瞬間今年はいつもと何か違う。そんな雰