韓国のグローバルボーイズグループオーディション番組『BOYS II PLANET』最終話にて、ジャンジアハオ（23歳）がキリングパートを務めた「Brat Attitude」のステージに大歓声が起こった。【映像】「顔つよすぎる」練習生の顔面とスゴすぎるダンス『BOYS II PLANET』は数々の大型オーディション番組を制作してきたスタッフによる最新プロジェクト。KとCの2つのプラネットでのオーディションが並行して進行されるという新形式での