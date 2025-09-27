当日券への交換を求め並ぶ人たち＝27日早朝、大阪市此花区の夢洲大阪・関西万博会場で27日、入場券の未利用分について、正午以降に入場できる当日券への交換が始まった。1日当たり数百枚が上限で、交換期間は閉幕前日の10月12日まで。27日は早朝から、入場ゲート付近で交換を求める来場者の行列ができ、午前8時ごろまでに上限の人数に達したため受け付けは終了した。交換できなかった人から不満の声が続出した。来場予約枠は閉