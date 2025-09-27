２６日、国連総会一般討論で演説する李強総理。（国連＝新華社記者／劉彬）【新華社国連9月26日】中国の李強（り・きょう）国務院総理は26日、第80回国連総会一般討論で演説し、平和と発展、連帯と協力、公平と正義の重要性を強調した。李総理は次のように述べた。今年は世界反ファシズム戦争勝利および国連創設80周年に当たる。過去を振り返ると、われわれは幾つかの貴重な示唆を得ることができる。平和と発展は各国の人々の