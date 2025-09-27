「ＤｅＮＡ−巨人」（２７日、横浜スタジアム）ＤｅＮＡ・三浦大輔監督は、試合前に報道陣に対応し、前夜の巨人戦で体に違和感を訴え緊急降板した東克樹投手について言及。「要観察です。まだ会ってないですが、これからトレーナーと確認しながら、報告が来ると思います。要観察になると思います」と話した。東は２６日の巨人戦の六回、先頭の代打・増田陸に２球目と投じた後、指先に視線を向けてからベンチに向かって左手を