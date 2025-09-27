ＴＢＳの若林有子アナウンサーが２７日、同局系「王様のブランチ」に出演。食レポに挑戦した後輩新人アナに生放送でダメ出しした。この日の中継では、ブランチリポーターの日向未来と長尾翼、中谷恒幹の両新人アナウンサー２人が都内で行われている「餃子からあげ祭り」のロケに参戦。餃子の食レポに挑戦した長尾アナは、口いっぱいのほお張ってうまくしゃべれず。オリエンタルラジオの藤森慎吾から「さわやかでフレッシュでよ