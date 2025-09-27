あべのハルカス（大阪市阿倍野区）で9月26日、ラグビーチーム「花園近鉄ライナーズ」が最上階のヘリポートまで階段で上る「決起ウォーク」を行った。 ジャパンラグビーリーグワン DIVISION1復帰を目指し、選手・スタッフの結束を高めるチームビルディングの一環として実施。約80人が東大阪市花園ラグビー場での練習を終えた後、あべのハルカスまでの約13キロを歩いて到