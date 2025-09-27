「大相撲秋場所・１３日目」（２６日、両国国技館）砂かぶり席には人気番組「笑点」の大喜利メンバーの１人・三遊亭好楽（７９）の姿があった。着物ではなく、ジーンズに明るいシャツ、パナマハットを合わせたオシャレな出で立ち。今年１月の初場所でもハンチング帽をかぶり、行司の後ろで観戦する姿が確認されており「好楽さんお洒落」、「好楽さんおる」などの声も上がった。両国国技館で大相撲が開催される際には、姿が