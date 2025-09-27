◆第５９回スプリンターズＳ・Ｇ１（９月２８日、中山競馬場・芝１２００メートル）２３年の東京新聞杯など重賞２勝を挙げて、悲願のＧ１初勝利を狙うウインカーネリアン（牡８歳、美浦・鹿戸雄一厩舎、父スクリーンヒーロー）は９月２７日、落ち着いた雰囲気で最終調整した。角馬場でじっくりと乗り込んで、体調は良さそうだ。鹿戸調教師は「角馬場で長めに乗りました。いつも通りですね。海外に行ったりしていろいろな経験を