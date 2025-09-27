◆秋季大阪府大会▽５回戦浪速―大阪桐蔭（２７日・ＧＯＳＡＮＤＯ南港）大阪府大会５回戦の浪速―大阪桐蔭のスタメンが発表された。浪速は背番号１０の藤田悠羽虎（２年）、大阪桐蔭は背番号１１の川本晴大（１年）が先発マウンドに上がる。【浪速】（先攻）１（中）寺岡瑛太２（三）三木翔太３（左）田宮悠空４（一）小北真洋５（右）小倉輝大６（二）寺田宗之助７（捕）矢島蓮８（投）藤田悠羽虎９（遊）山野風助【大阪桐蔭