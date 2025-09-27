セガの最新作「ソニックレーシングクロスワールド」の体験コーナー＝27日午前、千葉市の幕張メッセ世界最大級のゲーム展示会「東京ゲームショウ2025」の一般公開が27日、千葉市の幕張メッセで始まった。最新作ソフトをいち早く体験しようと多くのゲームファンが集結。28日まで。セガは最新のレースゲーム「ソニックレーシングクロスワールド」を公開。体験用機器を48台用意し、最前列の12人は同時にゲームに接続して対戦で