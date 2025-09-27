国境なき医師団は26日、パレスチナ自治区ガザの中心都市ガザ市での医療活動を一時的に中断すると発表しました。国境なき医師団によると、ガザ市ではイスラエル軍の空爆が続いているほか、医療施設から1キロに満たない距離にまで戦車が進軍しているということです。イスラエル軍の攻撃が激化し、スタッフと患者の命が「容認できないレベル」で危険にさらされていることからガザ市での医療活動の中断を決めました。国境なき医師団は