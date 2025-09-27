高梁市津川町今津の国道180号 27日午前0時過ぎ、高梁市津川町今津の国道180号で、道路上にいた男性が北西から走ってきた大型トレーラーにはねられました。 男性は市内に住む地方公務員（54）で、その場で死亡が確認されました。大型トレーラーを運転していた男性（69）にけがはありませんでした。 現場は片側１車線の直線道路で横断歩道や信号はなく、警察が詳しい事故の原因を調べています。