２６日午後２時頃、滋賀県多賀町河内の霊仙（りょうぜん）山（１０８４メートル）の岩場で、女性がうつぶせで倒れているのを消防隊員が発見。約２時間４５分後にヘリコプターで救助したが、すでに死亡していた。県警彦根署は、２３日に入山して連絡が取れなくなっている東京都の大学生の女性（２１）の可能性もあるとみて、身元や死因などを調べている。同署によると、見つかった女性は身長約１メートル６０で、赤い長袖のパ