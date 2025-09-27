お笑いタレントのいとうあさこ（55）が26日放送のTBS「A-Studio＋」（金曜後11・00）にゲスト出演。お嬢様育ちも突然家出した過去を明かした。「兄と妹がいて真ん中」のいとうは、女子御三家の一つとされる名門校・雙葉学園出身であるなど“お嬢様”で知られる。さらに兄も父も東京大学に進学。「なぜここ（自分）だけが…（笑い）。19歳で家出したので。尾崎豊さんに憧れて」と突如家出。それまで「（芸人になることを）