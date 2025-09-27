2025年のハロウィンシーズン、クリスピー・クリーム・ドーナツから登場するのは、“秋の味覚”をモンスターに変身させた限定ドーナツたち。スイートポテトやモンブラン、パンプキンなど秋ならではの美味しさを楽しめるコワ可愛いスイーツです♡ ボックスやミニサイズも揃い、家族や友人とのシェアにもぴったり。甘くてちょっぴり怖い特別なひとときを彩ります。 ハロウィン