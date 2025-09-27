ロックシンガー矢沢永吉（76）が26日放送のニッポン放送「矢沢永吉のオールナイトニッポンGOLD」にスペシャルパーソナリティーとして出演。50代以降に執着し始めたことを明かした。最近、食べておいしかった食事について問われた矢沢は「とにかく僕は、若い時はあんまり興味なかったです。ついこの間までかな。50代の頃までは食べるのに興味がなかったですね。おいしいとは思いますよ。でも食べることに執着するっていうことはなか