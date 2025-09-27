三重県四日市市の飲食店「しんちゃんの店」で提供されている、あるソフトクリームがSNSで注目を集めています。“看板娘”の84歳のおばあちゃんが絞るそのソフトクリームは、きれいな渦巻きとはまったく異なる、リボンのように大胆にはみ出した独特な形。一つとして同じものはなく、まるで芸術作品のようだと話題になっています。【写真】作っている様子にハラハラドキドキ…独創的なソフトクリームの完成ですその姿に惹かれ、東京