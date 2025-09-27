中華料理店の定番人気メニュー「天津飯」。ふんわり卵にとろりとしたあんが絡む、やさしい味わいが魅力です。自宅で作るには少しハードルが高く感じるかもしれませんが、ポイントさえ押さえれば意外と簡単。今回は、自宅でお店のような「ふわとろ天津飯」を作るためのコツをご紹介します。この記事のすべての写真を見る* * * * * * *ふわふわ卵の秘密は水溶き片栗粉！ふんわり仕上げる最大のコツは、卵液に水溶き片栗粉を加えるこ