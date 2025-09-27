滋賀県の霊仙山で女性が倒れているのが見つかり、死亡が確認されました。この山では、東京の女子大学生が１人で登山に来た後、行方が分からなくなっていて、警察が身元の確認を進めています。警察によりますと、２６日午後４時半すぎ、滋賀県の霊仙山で女性が倒れているのが見つかり、その場で死亡が確認されました。この山では２５日、東京・荒川区の２１歳の女子大学生が１人で登山に訪れた後、行方が分からなくなり、警察