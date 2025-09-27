関西電力は和歌山県の「御坊発電所」の１号機と２号機を廃止すると発表しました。関西電力は１９８４年に運転を開始した和歌山県御坊市にある「御坊発電所」について、設備の老朽化や再生可能エネルギーの導入が進む中、１号機と２号機を来年６月末までに廃止すると発表しました。３号機も将来的な廃止を含めて検討するとしています。地元の雇用などに影響が出るおそれがあり、県は関西電力に対し、地域活性化に向けた取り