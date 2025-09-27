大阪公立大学が新設した「森之宮キャンパス」で、初日の授業が行われました。大阪の「ヒガシ」エリアに今月２４日開設した大阪公立大学の「森之宮キャンパス」。「知の森」がコンセプトで、エントランスには木に見立てた大きな白い柱があるほか、広場や中庭は地域住民も利用でき、「地域に開かれた大学」を目指しています。（法学部２年生）「図書館とかも本がいっぱいある感じで、すごく設備が整ってていいなって」森之宮