◇東京六大学野球秋季リーグ戦第3週第1日1回戦早大 ー 立大（2025年9月27日神宮）連盟創設100周年を記念して行われているレジェンド始球式に、立大OBの山口高誉（たかよ）氏（56）が登板した。山口氏は立教（現新座）から入学、1年春からリーグ戦に出場し同大最多の19本塁打、4年秋には首位打者を獲得、ベストナイン4度を受賞した強打の外野手。満塁本塁打3本は連盟記録になっている。卒業後はHONDAに進み社会人野球で