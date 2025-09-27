スペイン１部レアル・マドリードのフランス代表ＦＷキリアン・エムバペ（２６）がクラブ最高記録に並ぶ好スタートを切った。スペインメディア「ＢＥＳＯＣＣＥＲ」によると、エムバペは今シーズン開幕から７試合で９得点をマークしており、Ｒマドリードの過去最高記録（２００９―１０年、１３―１４年）を保持するポルトガル代表ＦＷクリスチアーノ・ロナウド（４０＝現アルナスル）に並んだという。ここまでリーグ戦で７得点