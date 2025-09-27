学校や部活動で教師や顧問の「体罰」が常々問題になることが少なくない。最近も「挨拶ができていなかった」という理由から、高校の女子バスケ部の顧問が部員を「7km歩かせた」として問題になった。学校側が生徒や保護者に謝罪したという。ひと昔前の「熱血」指導が良しとされていた時代であれば許容されていた「指導」が、現在では通用しなくなってきた。弁護士ドットコムに、「雑巾掛け」に疑問をもつ生徒たちからの相談が届いて