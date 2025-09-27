【新華社蘭州9月27日】中国甘粛省定西市隴西（ろうせい）県で27日午前5時49分（日本時間同6時49分）、マグニチュード（M）5.6の地震があった。震源は北緯34.91度、東経104.58度で深さは10キロ。同県政府によると、これまでに地震による死傷者の報告はない。