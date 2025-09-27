ガールズグループTWICE（トゥワイス）のTZUYU（ツウィ）が、米国歌手コービン・ベッソンとコラボレーションして新曲を発表した。韓国メディアが報じた。所属事務所JYPエンターテインメントが26日「TZUYUとコービン・ベッソンがコラボした新曲『BLINK』が、26日午後1時に国内外の音源プラットフォームを通じて発売された」と発表した。韓国メディアの毎日経済は27日「BLINKは、リズミカルなサウンドに2人のアーティストの個性が調和