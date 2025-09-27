期待と少しの緊張を抱きながら、大舞台に臨む。U-20日本代表MF大関友翔(川崎F)は、U-20ワールドカップのグループリーグ初戦・エジプト戦を前に「楽しみで、やってやろうという気持ち」と今の心境を語った。“ロス五輪世代”が世界の舞台に立つ。船越優蔵監督体制の発足当時からメンバーとして活動してきた大関は、日本がU-20世代の頂点に立つことに「自信はある」と語った。「グループ的にも日程的にもすごくいい位置には入れ