【ワシントン共同】トランプ米大統領は26日、交流サイト（SNS）への投稿で、1937年に世界一周飛行の挑戦中に消息を絶った飛行家アメリア・イアハート氏に関する記録を機密解除するよう政権に指示したと明らかにした。イアハート氏は32年に女性初の大西洋横断に成功し、米国の国民的ヒロインの一人となっている。トランプ氏は投稿で「彼女の失踪は数百万人の人々の心を捉えてきた」と言及。太平洋上で行方不明となったイアハー