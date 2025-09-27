俳優の本田響矢（26）の写真集が2026年1月31日に販売されることが決定した。【写真集カット】笑顔がたまらん…少年のような表情を見せる本田響矢観る者を強く惹きつける演技力とビジュアルで、若手俳優のなかでも注目度ダントツの本田。あらゆるメディアから引っ張りだこの今、その人気沸騰ぶりに気負うことなく、「自分らしさを大切にしながら、自分を超えていきたい」と未来を見据える彼。多忙な日々のなか、自身と向き合う